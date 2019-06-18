Свердловский СК проверит чиновников на халатность по делу о ремонте жителями моста через реку Каква

СК организовал доследственную проверку по информации о ремонте местными жителями моста через реку Каква в Серове.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на YouTube появилось видео, в котором жители Чкаловского поселка рассказывают, что своими силами и за свои деньги всего за два дня отремонтировали аварийный мост, который соединяет поселок и Серов.

Следователи проверят информацию о возможной халатности со стороны чиновников администрации Серова.

"Выясним, поступали ли ранее в адрес администрации обращения от граждан по вопросу ремонта моста, выделялись ли на реконструкцию бюджетные средства", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Свердловской области.

Также следователи опросят местных жителей.