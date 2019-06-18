15 Октября 2020
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Экономика В России
топливо, бензин, заправка, АЗС, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

Опять рывок: производители бензина повысили цены на 17,5%

Оптовые цены на бензин в России в мае 2019 года выросли в среднем на 17,5% в сравнении с апрелем. Об этом говорится в сообщении Росстата.

Напомним, недавно в регионах России вновь стали повышаться цены на автомобильное топливо и в рознице, на заправках. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака назвали это "единичными случаями".

А ФАС выдала предписание руководителю Независимого топливного союза из-за заявлений о скором росте цен на бензин, Павла Баженова заподозрили в манипулировании рынком. Эксперты в ответ на это заявили, что цены на топливо будут расти не из-за оценок и прогнозов, а из-за отсутствия реальных мер по сдерживанию со стороны Правительства.

"Налоговый маневр действительно приводит к подорожанию топлива. Демпфируюшщая надбавка, которую придумали для сдерживания роста цен, недостаточна для НПЗ. Если Правительство ее не увеличит, цены в рознице пойдут вверх. Здесь работает абсолютно понятный механизм: на входе на НПЗ нефть становится дорогой, поэтому нефтепродукты на выходе с завода тоже увеличиваются в цене. И если в этой ситуации вы обещаете компенсацию, но не предоставляете ее в должной мере, наступает повышение цен уже для потребителя", - говорит эксперт Игорь Юшков.

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Опять рывок: производители бензина повысили цены на 17,5%

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Теги: стоимость бензина, фас



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