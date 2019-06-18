Киев планирует восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом

"Укрзализныця" (Украинские железные дороги) может восстановить сообщение с Донбассом. Об этом сообщает украинское издание "Лига.нет", которое ссылается на стратегию развития компании до 2023 года, причем утвержденную правительством.

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В документе рассматривается возможность отмены запрета на железнодорожное сообщение, чтобы поставлять из Донбасса уголь, металл, руду.

Напомним, в начале июня глава украинской делегации Леонид Кучма заявил, что встреча в Минске прошла в конструктивном ключе и через две недели будет обсуждаться возможность снятия экономической блокады Донбасса. Однако после этого на Украине поднялся вал недовольства и обвинений в предательстве, и Кучма отмежевался от возможного снятия блокады.

Интересно, что этот вопрос планировалось обсудить завтра, 19 июня. Также завтра ожидаются какие-то инициативы от Киева, которые было решено не обнародовать раньше времени.