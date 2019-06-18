Госдума приняла поправки в бюджет. "Рост экономики" почувствуют армия и РЖД

Госдума в первом чтении приняла проект поправок в федеральный бюджет. Расходная часть увеличилась на 256 млрд руб., дополнительные средства направлены на финансирование части поручений президента, инфраструктуру. Депутаты при обсуждении отметили, что новый вариант казны не решает проблемы снижающихся доходов гнаселения, более того – бедных в России станет только больше.

Ненефтегазовые доходы бюджета в 2019 г. увеличатся на 264 млрд руб., нефтегазовая часть казны, напротив, сократится – на 58 млрд руб. Потерю министр финансов Антон Силуанов объяснил выплатой компенсаций нефтяникам за удержание цен на топливо на внутреннем рынке. Еще 100 млрд руб. в расходную часть Правительство добавило за счет экономии: на обслуживании госдолга, трансфертах Пенсионному фонду, компенсациях госслужащим при увольнении.

Дополнительные налоговые средства в бюджете появились за счет роста поступлений по НДС (129 млрд руб.) и налогу на прибыль организаций (165 млрд руб.). Часть этих средств – 61 млрд руб. – получат регионы, в том числе 5 млрд руб. Правительство направит в особо нуждающиеся территории. Еще 30,4 млрд руб. субъекты получат через дорожные фонды, куда поступят дополнительные деньги от акцизов.

Больше всего увеличились закрытые статьи бюджета, касающиеся обороны – на них ушло 90 млрд руб. На втором месте программы развития транспортной инфраструктуры, в том числе 40 млрд руб. взноса в уставной капитал РЖД для развития Центрального транспортного узла. По словам Силуанова, средства будут предоставлены при условии перечисления субсидии от правительства Москвы.

Расходы, непосредственно касающиеся граждан, скромнее. Так, лишь 9,3 млрд руб. будет направлено на помощь семьям с ипотекой: те, у кого после 1 января родился третий и следующий ребенок, получат 450 тыс. руб. на выплату кредита. Еще 4,3 млрд руб. в рамках послания президента предусмотрено на региональную социальную доплату к пенсии. В Фонд защиты дольщиков направят 16 млрд руб., деньги пойдут на достройку проблемных объектов в регионах. 2,5 млрд руб. заложено на обеспечение жильем ветеранов великой отечественной войны.

Несмотря на то, что поправки в бюджет Правительство обосновало необходимостью достижения национальных целей, в том числе, по росту благосостояния населения, депутаты отметили слабую социальную составляющую.

"Внутри документа смотрим цифры: 93% расходов граждан – потребление. 50% граждан тратят деньги на еду и одежду. 50% многодетных семей малоимущие. С точки зрения социальных задач, мы полностью с этим документом откатываемся назад. Напомню Антону Германовичу его же слова: зачем нужен профицит, если мы не можем увеличить благосостояние людей? Документ не подтверждает слова", – заявил депутат Сергей Катасонов.

Вместе с бюджетом Правительство внесло новый прогноз экономического развития, в котором поставлены более скромные KPI по борьбе с бедностью. К концу года число россиян, находящихся за границей нищеты, должно снизиться с 12,9% до 12%. При верстке бюджета была заложена цифра в 10%. Председатель Счетной палаты назвал новые цифры приближенными к реальности и усомнился, что текущий бюджет не позволяет добиться роста реальных доходов.

"Вы говорите, что руководствуетесь указами президента. В них говорится о росте экономики темпами выше мировых. Но такими темпами мы безнадежно отстанем, может быть вы руководствуетесь указами какого-то другого президента? Второе – снижение уровня бедности, тоже из указа. В вашем бюджете эта задача не решается, об этом вам говорит и Счетная палата. При этом у нас профицит почти 2 трлн руб., а к концу года превысит эту сумму", – выступил депутат Валерий Гартунг. Он добавил, что при суммарном профиците почти в 10 трлн руб. есть нехватка средств на образование, здравоохранение и другие социальные статьи.

В своем выступлении министр оправдывал профицит тем, что "в тучные времена надо копить", чтобы не объявить дефолт в кризис. Однако депутаты с трибуны спорили с министром – дефолт уже был, и обязательства, данные гражданам после него, Правительство даже в тучные времена отказывается выполнять. Кроме того, парламентарии напомнили про необходимость индексации пенсий работающим пенсионерам.

Однако поправки в бюджет дума поддержала почти единогласно. От голосования отказались 57 депутатов от оппозиции.