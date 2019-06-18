Forbes: "Мираторг" завладел 1 млн га земель в России

Рейтинг российских землевладельцев, которым в общей сложности принадлежит 7,9 га земель стоимостью 471,6 млрд руб., возглавили члены семьи бывшего министра сельского хозяйства и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. По данным Forbes, в общей сложности им принадлежит около 650 000 га стоимостью 68,5 млрд руб.

На второй позиции расположился агрохолдинг "Степь" Владимира Евтушенкова – 412 000 га стоимостью 45,6 млрд руб.

Тройку лидеров замыкает "Мираторг", которым владеют братья Линники. При этом им принадлежит самая большая площадь земли, около 1 млн га земель по сниженной стоимости, сообщает "Политэксперт" со ссылкой на Forbes.

Напомним, в пресс-службе Правительства РФ ранее опровергли наличие родственных связей между супругой премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга "Мираторг" братьями Виктором и Александром Линниками. "В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства РФ и руководством АПХ "Мираторг", - заявили в пресс-службе Правительства. Там подчеркнули, что Виктор и Александр Линники "не являются ни ближними, ни дальними родственниками Светланы Медведевой". Публикации насчет "родства" Светланы Медведевой основывались на то, что девичья фамилия супруги премьера - Линник.

Опровержение появилось на фоне скандала: Виктор Линник назвал любителей хамона балаболами. "Хамон нужно есть в Испании, брезаолу - в Италии, пармезан - во Франции. Если мне что-то нужно в России, я иду и покупаю местную продукцию. На прошлой неделе был на производстве хамона и сыровяленных колбас под Питером, отличное качество, рекомендую", - заявил предприниматель.

Накануне.RU ранее писало о том, как господдержка АПК утекает в офшоры. Пока аграрные гиганты увеличивают стадо и строят фермы за госсчет, рядовые крестьяне подбирают за ними остатки субсидий и занимают недостающие средства в банках.