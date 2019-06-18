Модель Беллу Хадид обвинили в расизме из-за невинной фотографии

Популярную американскую модель и Instagram-блогера(24 млн подписчиков) Беллу Хадид (22) затравили в сети после того, как она опубликовала невинное, в общем-то, фото: свою ногу, под которой совершенно случайно оказались самолеты (на заднем плане – дело было в аэропорту) с флагами Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Дошло до того, что пользователи запустили хэштег #BellaHadidIsRacist – "Белла Хадид – расистка". Это тем более смешно, что модель происходит из голландско-палестинской семьи.

Хадид, разумеется, тут же удалила фотографию из Instagram и начала писать обращения с извинениями. "Я никогда не хотела, чтобы мои посты расценивались как разжигающие ненависть. Я очень люблю мусульманскую ветвь моей семьи и о мусульманах всего мира", - написала Белла.

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Впрочем, за постоянную эксплуатацию своих "мусульманских" корней Белле и ее сестре Джиджи тоже часто прилетает. Девушки ведут слишком нескромный образ жизни для того, чтобы считаться последовательницами исламских традиций. И речь не только о выходах на подиум – слишком откровенные наряды они позволяют себе в повседневной жизни.

Белла на красной ковровой дорожке в Каннах