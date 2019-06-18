15 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР
коллаж, Донецк, ДНР, паспорт РФ (2019) | Фото: Накануне.RU

В получении российских паспортов жителями Донбасса наметилась логистическая проблема

Сегодня еще 31 житель ДНР стал гражданином России. Всего за три выезда в Ростовскую область гражданство РФ получили 89 жителей ДНР. Об этом сообщает миграционная служба МВД республики.
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Наметившаяся динамика является недостаточной, поскольку количество подачи заявлений за один день превышает число жителей, получающих за день российские паспорта, примерно в 10 раз. Это значит, что разрыв между числом заявлений и числом уже полученных паспортов будет увеличиваться.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, предоставление гражданства РФ в упрощенном порядке уже одобрено для 1200 жителей ДНР и ЛНР. При нынешней динамике половина паспортов из этого числа, приходящаяся на ДНР, когда в Ростовскую область выезжает один автобус, может быть получена лишь через полтора месяца. А только за первый месяц уже подано 8 тыс. пакетов документов. Если централизованно вывозить граждан на автобусе, то они смогут получить российский паспорт только к весне следующего года. Если же к концу года будут приняты 40-50 тыс. заявок, как можно ожидать из установившегося потока, то им придется ждать своей очереди и вовсе 5-6 лет.

По всей видимости, эта проблема должна быть решена или вводом дополнительных автобусов, или самостоятельным выездом граждан в Россию за паспортами. Ибо при нынешней схеме очередь за уже одобренными паспортами будет только увеличиваться, как и количество последних. В любом случае наплыв жителей ДНР в Россию в ближайшее время должен существенно вырасти.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.

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В получении российских паспортов жителями Донбасса наметилась логистическая проблема

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Теги: ДНР, ЛНР, Донбасс, паспорт РФ, гражданство РФ



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