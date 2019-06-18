В получении российских паспортов жителями Донбасса наметилась логистическая проблема

Сегодня еще 31 житель ДНР стал гражданином России. Всего за три выезда в Ростовскую область гражданство РФ получили 89 жителей ДНР. Об этом сообщает миграционная служба МВД республики.

Наметившаяся динамика является недостаточной, поскольку количество подачи заявлений за один день превышает число жителей, получающих за день российские паспорта, примерно в 10 раз. Это значит, что разрыв между числом заявлений и числом уже полученных паспортов будет увеличиваться.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, предоставление гражданства РФ в упрощенном порядке уже одобрено для 1200 жителей ДНР и ЛНР. При нынешней динамике половина паспортов из этого числа, приходящаяся на ДНР, когда в Ростовскую область выезжает один автобус, может быть получена лишь через полтора месяца. А только за первый месяц уже подано 8 тыс. пакетов документов. Если централизованно вывозить граждан на автобусе, то они смогут получить российский паспорт только к весне следующего года. Если же к концу года будут приняты 40-50 тыс. заявок, как можно ожидать из установившегося потока, то им придется ждать своей очереди и вовсе 5-6 лет.

По всей видимости, эта проблема должна быть решена или вводом дополнительных автобусов, или самостоятельным выездом граждан в Россию за паспортами. Ибо при нынешней схеме очередь за уже одобренными паспортами будет только увеличиваться, как и количество последних. В любом случае наплыв жителей ДНР в Россию в ближайшее время должен существенно вырасти.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", дающий право на это жителям ДНР и ЛНР, имеющим паспорт республик.