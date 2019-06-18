15 Октября 2020
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Общество В России
Ксения Собчак (2012) | Фото:

Названы города России, где живет больше всего невест

Необычный способ измерить количество невест в городе придумали аналитики компании "Авито". Они создали рейтинг населенных пунктов, где отмечается самый высокий спрос на свадебные платья. Оценивались данные за пять месяцев текущего года и аналогичный период 2018 года.

"Больше всего выйти замуж хотят жительницы Волгограда, Краснодара и Барнаула. Именно эти города стали лидерами по интересу к свадебным платьям из расчета на душу населения в 2019 году", - сказали в компании.

В топ-5 городов, жительницы которых планируют выйти замуж, вошли также Ульяновск и Саратов. Наименее настроены к выбору таких платьев представительницы Перми, Красноярска и Москвы, пишет сервис. Кроме того, интерес к свадебным платьям был невысок среди жительниц Челябинска и Екатеринбурга.

В целом спрос на платья для бракосочетания за год в России вырос на 10,4%. Показатель повысился в 15 из 23 исследуемых городов, лидируют по динамике спроса Тольятти (за год спрос повысился на 58,4%), Ульяновск (плюс 55,6%), Ижевск (плюс 43,2%), Самара (плюс 36,8%) и Волгоград (плюс 32,4%), передает РИА Новости.

 

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Названы города России, где живет больше всего невест

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Теги: невеста, рейтинг, свадебное платье



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