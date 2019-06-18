В Магнитогорске будут судить местных жителей, принимавших заказы на избиение "закладчиков"

Пять жителей Магнитогорска предстанут перед судом за истязание "закладчиков".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, члены организованной группы совершали преступления на территории Магнитогорска и Троицкого района. По версии следствия, они принимали от неустановленных лиц "заказы" на избиение "закладчиков", не рассчитавшихся за проданные наркотические средства с наркосбытчиками.

В сентябре прошлого года они вывезли в лес троих потерпевших, где жестоко избили. Двум пострадавшим был причинен вред здоровью средней тяжести. Видеозапись избиения была распространена в Интернете.