15 Октября 2020
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Общество Свердловская область
видеообращение (2019) | Фото:КСК 66 YouTube

"Хотим, чтобы нас услышали". Жители Красноуфимска записали обращение к Путину из-за строительства мусорного завода

Перед "прямой линией" президента, которая пройдет 20 июня, жители Красноуфимска записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором выступили против строительства мусоросортировочного завода.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Мы обращаемся к вам из маленького провинциального города Красноуфимска. Обращаемся к вам, как к гаранту Конституции. Обращаемся к вам, потому что обращения в местные и областные инстанции не дают результата. Мы просим вас обратить свое внимание на нашу проблему. Ведь вы неоднократно говорили, что строительство объектов по переработке мусора должно происходить с учетом мнения жителей близлежащих территорий и согласно действующим законам", - говорится в видеообращении.

Как отметила девушка на видео, вблизи Красноуфимска собираются разместить комплекс по обращению с ТКО, с цехом производства РДФ топлива и полигоном в 70 га, что больше полигона под Екатеринбургом.

"Мы, безусловно, считаем, что экология - это один из важных вопросов в современном мире. Но хотим вас спросить, считаете ли вы правильным размещение подобных объектов в одном километре от детского оздоровительного лагеря? Считаете ли вы правильным размещать подобные объекты в том месте, под которым располагается месторождение подземных вод?", - отметила девушка.

"Считаете ли вы, что жители могут что-то решать, или все решают деньги? Чего мы хотим? Хотим, что бы нас услышали, хотим, чтобы подобные решения принимались с учетом мнения жителей, с учетом вопросов экологии и действующего законодательства!"

Ранее члены рабочей группы по изучению вопросов строительства мусоросортировочного комплекса (МСК) около Красноуфимска направили обращение полномочному представителю президента РФ в УрФО Николаю Цуканову. Ранее эти активисты пытались привлечь внимание к проблеме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. В обоих случаях жители Красноуфимского района просят власти найти для МСК другое место, отмечая, что данный объект представляет серьёзную экологическую угрозу для здоровья людей.

Обращаясь к полпреду, красноуфимцы отмечают, что вопрос реализации планов строительства должен осуществляться в соответствии с положениями законодательства РФ, с учетом мнения населения, проживающего на территории, подверженной возможному риску негативного воздействия.

Напомним, что в начале мая в Красноуфимске прошёл митинг, в котором приняли участие около тысячи человек. Тогда люди тоже выразили несогласие со строительством МСК в непосредственной близости от Красноуфимска, бассейна реки Уфа и оздоровительного лагеря "Чайка".

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"Хотим, чтобы нас услышали". Жители Красноуфимска записали обращение к Путину из-за строительства мусорного завода

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Теги: Красноуфимск, мусоросортировочный завод, обращение, Владимир Путин



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