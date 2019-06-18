В массовой драке в Стамбуле застрелили грузина и ранили ножом россиянина

В Стамбуле на улице Генчтюрк в районе Фатих произошел конфликт между гражданами России и Грузии.

Как сообщает Генконсульство России в Стамбуле, в офисе логистической компании произошла ссора, приведшая к массовой потасовке с применением холодного и огнестрельного оружия.

Ножевое ранение получил гражданин России, его жизнь находится вне опасности. Гражданин Грузии скончался от огнестрельного ранения.

Ранее в Осло гражданин России напал на филиппинца и серьезно ранил его. Судя по сообщениям местных СМИ, иностранец стал случайной жертвой россиянина. По данным полиции, нападавший уже несколько лет живет в Норвегии.

Инцидент произошел в модном районе столицы – Грюнерлокка, где часто селится творческая интеллигенция.