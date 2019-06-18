Бюджет Нижневартовска вырос на 170 миллионов

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
дума муниципального образования город нижневартовск табличка (2006) | Фото: Накануне.ru

Бюджет Нижневартовска вырос на 170 миллионов

Депутатам думы Нижневартовска на очередном заседании предстоит принять изменения в бюджет на 2019-21 гг., который пополнен на крупную сумму. Сегодня на профильных комитетах политики обсудили все пункты повестки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Городской кошелёк "потолстел" на 170 млн руб., большая часть из которых – безвозмездные поступления из бюджетов других уровней, а также в рамках соглашения о сотрудничестве. В основном, эти деньги пойдут на благоустройство, модернизацию системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, развитие практики инициативного бюджетирования.

В Нижневартовске создаётся новое Территориальное общественное самоуправление под названием "Вега". На заседании думы парламентарии утвердят его границы. Также депутаты предложили увековечить память трагически погибшей руководителя общественной организации "Истоки памяти" Лидии Таскаевой. В какой форме это сделать, обсудят дополнительно. Заседание парламента состоится 21 июня.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Бюджет Нижневартовска вырос на 170 миллионов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюджет, дума, Лидия Таскаева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 21.06.2019 15:33 Мск В Нижневартовске депутаты распределили поступившие в бюджет 170 миллионов

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 25.04.2019 15:38 Мск Бюджет Нижневартовска вырос на 93 миллиона
Ранее 28.03.2019 15:50 Мск Бюджет Нижневартовска на 2019 год стал больше на миллиард

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети