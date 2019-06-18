Бюджет Нижневартовска вырос на 170 миллионов

Депутатам думы Нижневартовска на очередном заседании предстоит принять изменения в бюджет на 2019-21 гг., который пополнен на крупную сумму. Сегодня на профильных комитетах политики обсудили все пункты повестки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Городской кошелёк "потолстел" на 170 млн руб., большая часть из которых – безвозмездные поступления из бюджетов других уровней, а также в рамках соглашения о сотрудничестве. В основном, эти деньги пойдут на благоустройство, модернизацию системы видеонаблюдения для фиксации нарушений правил дорожного движения, развитие практики инициативного бюджетирования.

В Нижневартовске создаётся новое Территориальное общественное самоуправление под названием "Вега". На заседании думы парламентарии утвердят его границы. Также депутаты предложили увековечить память трагически погибшей руководителя общественной организации "Истоки памяти" Лидии Таскаевой. В какой форме это сделать, обсудят дополнительно. Заседание парламента состоится 21 июня.