Вилле Хаапасало переплыл Финский залив в ванне

47-летний финский актер Вилле Хаапасало, известный по фильмам "Особенности национальной охоты", переплыл Финский залив из Хельсинки в Таллин на плоту из ванны-джакузи.

Необычное плавание артист решил посвятить открытию телеканала Kalastus TV, который будет рассказывать о рыбалке. Компанию Хаапасало составили два товарища. Также на борту были еда, солнечная панель, запасной двигатель и навигатор.

К слову, по прямой от Хельсинки до Таллина 82 километра.