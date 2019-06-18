В Екатеринбурге сотрудники детской больницы обратились к Путину по жилищному вопросу

Сотрудники Областной детской клинической больницы №1 Екатеринбурга обратились к Владимиру Путину с видеообращением в преддверии его Прямой линии, которая состоится 20 июня. Они пожаловались на якобы отказы в приватизации квартир.

Как указано в обращении, речь идет о 55 квартирах специализированного жилого фонда, в которых работники давно проживают. Коллегам из муниципальных учреждений здравоохранения аналогичные квартиры город позволил приватизировать, а вот областной минздрав, как сказано в обращении, не торопится делать то же самое в отношении служебного жилья, находящегося в его ведении.

Между тем, еще в 2004 году администрация ОДКБ №1 обещала своим сотрудникам, для которых построила дом, приватизировать квартиры, сказано в обращении.