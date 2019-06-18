15 Октября 2020
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Потоп скорая помощь Мегион (2019) | Фото: vk.com/typical_megion

В Мегионе затопило помещение "скорой помощи"

В сеть попали кадры потопа в помещении одной из больниц, принадлежащем "скорой помощи", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Короткий ролик размещён в одной из местных групп "ВКонтакте". Комментаторы предложили, во-первых, "отправить видео на "прямую линию" президенту", которая пройдёт 20 июня, во-вторых, "снести здание". От имени сообщества, где появилось видео, опубликовано мнение о том, что "депутатам, возможно, стоит обратить внимание не на популистские проекты, которые невозможно реализовать, а на реальные проблемы".

Получить комментарий пресс-службы мэрии не удалось.

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В Мегионе затопило помещение "скорой помощи"

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Теги: скорая помощь, потоп



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