Болгарские митрополиты разорвали друг с другом евхаристическое общение из-за украинских раскольников

На заседании Священного Синода Болгарской Православной Церкви (БПЦ) митрополит Пловдивский Николай и митрополит Видинский Даниил объявили о взаимном разрыве евхаристического общения из-за украинских раскольников. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на болгарское издание Faktor.

В октябре 2018 года, когда к расколу присоединился Фанар, некоторые болгарские митрополиты открыто поддержали РПЦ и УПЦ и выступили против легализации раскола. В свою очередь, митрополит Пловдивский Николай ездил на Фанар к местному патриарху Варфоломею, заверяя того, что в БПЦ часть иерархов поддерживают раскольников.

На Синоде БПЦ 12 июня было решено, что общей позиции БПЦ по этому вопросу еще нет, но обе стороны защищали свою позицию, так что два упомянутых митрополита объявили о разрыве евхаристического общения, отказе от сослужения, молитв друг за друга и запрете на служение в своих епархиях. Завтра, 19 июня, Синод БПЦ продолжит работу. Но уже очевидно, что сама БПЦ на грани раскола.

В январе сообщалось, что болгарский патриарх Неофит разругался с митрополитами по поводу раскольников. Сам он будто бы их поддерживает. На БПЦ, вероятно, оказывается давление властей, так как на заседание Синода пришли премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и министр финансов Владислав Горанов.

На днях патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II заявил, что украинский вопрос можно решить в результате встречи Варфоломея и патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Однако позиция Варфоломея состоит в том, что он единоличный начальник православного мира и не нуждается ни в каком обсуждении.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на Фанаре пообещали и дальше дробить православный мир, добиваясь "автокефалии" для раскольников Македонии, Черногории и Белоруссии по схеме, апробированной на Украине.