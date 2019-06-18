Шойгу анонсировал скорую поставку в армию лазерного оружия

Российские вооруженные силы в ближайшем времени получат новые виды вооружений, основанные на технологии лазерной энергии и гиперзвука. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Он подчеркнул, что оружие не имеет аналогов. Первые образцы таких вооружений уже поставлены на опытно-боевое дежурство, сообщает ТАСС.

О том, что боевые лазерные комплексы на протяжении практически всего века будут определять боевой потенциал российской армии и флота, ранее заявлял президент РФ Владимир Путин.

О создании системы лазерного оружия, позже получившей название "Пересвет", президент рассказывал в своем послании к Федеральному Собранию. Первые такие комплексы также уже поступили в войска.