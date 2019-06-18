В Екатеринбурге срываются графики строительства дорог и школ. Депутаты предлагают объявить чрезвычайный режим

Строительство улично-дорожной сети и иных бюджетных объектов на территории Екатеринбурга в текущем году - под угрозой срыва. Подрядчики отказываются участвовать в конкурсах, принятие документации затягивается, миллиарды рублей, выделенные из вышестоящих бюджетов, не могут освоить. Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, то в следующие годы столице Среднего Урала просто не дадут денег на приоритетные федеральные и региональные программы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Эти неприятные факты вынуждены были признать представители комитета по строительству администрации Екатеринбурга на заседании комиссии думы Екатеринбурга по городскому хозяйству.

А до этого депутаты, члены комиссии Владимир Крицкий, Николай Смирнягин и Павел Пустозёров буквально выпытывали по крохам информацию от председателя комитета по строительству Николая Сметанина, чтобы услышать процент выполнения программы по строительству дорог и школ, а также сроки сдачи объектов.

Чиновник поначалу в резкой форме пытался парировать, что он ранее "построил все объекты вовремя", и этот год не станет исключением - "выполним на 90%". Но когда народные избранники стали называть конкретные адреса, признал, что перспектива далеко нее радужная.

Например, к ремонту автодороги по улице Чкалова, включенной в план текущего года, после согласования выноса сетей с газовыми службами, можно приступить не раньше 2020 года, два детских садика нельзя будет сдать из-за отсутствия лифтов, а пристрой к школе №181 в Академическом выполнен на 9%, хотя прошло полгода.

Среди основных причин Сметанин назвал отсутствие подрядчиков, которые не желают заходить на площадки с коммуникациями, а также необходимость дополнительной корректировки имеющихся программ в различных инстанциях.

Депутат Крицкий (кстати, Почётный строитель России), взяв слово, для начала уточнил, что он не ругается на Сметанина, а "громко обсуждает рабочие вопросы". А затем обозначил перед собравшимися картину, которая точно никого не обрадует.

"Такого объема бюджетного финансирования, как в этом году, никогда не было, оно рекордное, и если не освоим средства, не сдадим объекты в срок, то можно в обозримом будущем не обращаться в область и федерацию за деньгами, - спрогнозировал он. - Ответ будет один - вам деньги давали, вы их освоить не в состоянии, поэтому больше к нам не обращайтесь. И это уже не вопрос деятельности отдельного чиновника или администрации, а имиджа всего города, его развития. И не дай бог, мы не освоим деньги, выделенные по президентской программе строительства и реконструкции школ!"

По убеждению депутата, в строительной сфере пора объявлять чрезвычайный режим, чтобы возвести объекты в положенный срок.

Члены комиссии к следующему заседанию запросили от комитета по строительству ежеквартальные графики проведения работ и освоения средств, взяв исполнение программы на особый контроль.