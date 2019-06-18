"Стволы и финки на пол". В Екатеринбурге задержан находившийся в международном розыске гражданин

В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в интересах МВД Казахстана задержали гражданина, который находился в федеральном и международном розыске в связи с подозрением в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом потерпевшего. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, в "сети" свердловских полицейских угодил уроженец Казахстана по имени Михаил 1988 года рождения. Он может быть причастен к громкому преступлению, совершенному в ночь с 16 на 17 декабря 2009 года в КРЦ "Плазма", что на улице Интернационала в городе Петропавловск.

По предварительным сведениям, в ходе произошедшего конфликта, быстро перешедшего в драку, местному жителю по имени Булат 1988 года рождения при помощи колюще-режущего предмета был нанесен удар в область брюшной полости. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. От полученных травм он скончался 20 декабря 2009 года.

Силовики возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 103 УК Республики Казахстан. В связи с тем, что фигурант скрылся от органов следствия, 10 января 2010 года его, заочно арестовав, объявили в розыск. Сыщики выяснили, что он скрылся на территории Российской Федерации, где проживал в разных населенных пунктах по поддельным документам. В столице Среднего Урала, когда посещал фитнес центр, представлялся именем Сергей.

"Представители МВД задержали подозреваемого вблизи многоэтажного дома № 6 по улице Академика Семихатова в Ленинском районе Екатеринбурга. У сыщиков имелась оперативная информация, что Михаил мог быть вооружен, поэтому брали его примерно как в известном популярном советском фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" со словами "Стволы и финки на пол". Меры предосторожности полицейские применили, как оказалось, не зря. При себе загулявшийся на свободе гражданин имел нож и травматическое оружие на базе ПМ, которое сейчас направлено на экспертизу. В отношении иностранного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 суток. Затем он будет доставлен под конвоем в Петропавловск с целью производства необходимых следственных действий", - резюмировал полковник Горелых.