15 Октября 2020
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задержание гражданина Казахстана (2019) | Фото: В.Н.Горелых

"Стволы и финки на пол". В Екатеринбурге задержан находившийся в международном розыске гражданин

В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии в интересах МВД Казахстана задержали  гражданина, который находился в федеральном и международном розыске в связи с подозрением в причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом потерпевшего. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, в "сети" свердловских полицейских угодил  уроженец Казахстана по имени Михаил 1988 года рождения. Он может быть причастен к громкому преступлению, совершенному  в ночь с 16 на 17 декабря 2009 года в  КРЦ "Плазма", что на улице Интернационала в городе Петропавловск.

По предварительным сведениям, в ходе произошедшего конфликта, быстро перешедшего в драку, местному жителю по имени Булат 1988 года рождения при помощи колюще-режущего предмета был нанесен удар в область брюшной полости. Пострадавшего мужчину доставили в больницу, но спасти его жизнь врачам не удалось. От полученных травм он  скончался 20 декабря 2009 года.

Силовики  возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 103 УК Республики Казахстан. В связи с тем, что фигурант скрылся от органов следствия,  10 января 2010 года его, заочно арестовав,  объявили  в розыск. Сыщики выяснили, что он скрылся на территории Российской Федерации, где проживал в разных населенных пунктах по поддельным документам. В столице Среднего Урала, когда посещал фитнес центр, представлялся именем Сергей.

"Представители МВД задержали подозреваемого  вблизи многоэтажного дома № 6 по улице Академика Семихатова в Ленинском районе Екатеринбурга. У сыщиков имелась оперативная информация, что  Михаил мог быть вооружен, поэтому брали его примерно как в известном популярном советском фильме Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" со словами "Стволы и финки на пол". Меры предосторожности полицейские применили, как оказалось, не зря. При себе загулявшийся на свободе гражданин  имел  нож и травматическое оружие на базе ПМ, которое сейчас направлено на экспертизу. В отношении иностранного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 суток. Затем он будет доставлен под конвоем в Петропавловск с целью производства необходимых следственных действий", - резюмировал полковник Горелых.

задержание гражданина Казахстана(2019)|Фото: В.Н.Горелых

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"Стволы и финки на пол". В Екатеринбурге задержан находившийся в международном розыске гражданин

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Теги: Стволы и финки на пол, розыск



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