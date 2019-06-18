Силуанов отказался возвращать финансирование программы № 1432

Поддержка производителей отечественной сельхозтехники будет идти через Росагролизинг, сообщил министр финансов Антон Силуанов, комментируя перспективы программы №1432 по субсидированию покупки отечественных сельхозмашин. По его словам, для поддержки сельхозмашиностроителей необязательно продолжать действие программы, передает корреспондент Накануне.RU.

Депутат Госдумы Николай Коломейцев напомнил про обращение 388 парламентариев с просьбой продлить действие программы, популярной у покупателей техники.

"На сегодняшний день заключено договоров на 12 млрд руб., но заводы вынуждены останавливать производство, потому что крестьяне не хотят покупать технику без скидок", - сказал он.

Доля отечественной сельхозтехники уже увеличилась с 24% в 2013 г. до 60%, сказал министр. "В этом году мы добавили 8 млрд руб. на поддержку закупки сельхозтехники. Кроме того, мы договаривались что пополним капитал Росагролизинга и выделили 7 млрд руб. на закупки сельхозтехники. Это та же самая российская сельхозтехника, только Росагролизинг закупит ее и отдаст в село", - сказал Силуанов.

Напомним, программа №1432 перестанет работать уже с 2020 г. Госдума обратилась в Минсельхоз с просьбой продолжить ее финансирование.