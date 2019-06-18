Мэр Екатеринбурга назвал площадки, на которых может появиться храм Святой Екатерины

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обозначил несколько мест, на которых может быть построен храм Святой Екатерины, об этом сообщает "Эхо Москвы в Екатеринбурге".

По мнению мэра, храм можно построить на месте приборостроительного завода на улице Горького или возле ККТ "Космос".

"Еще на Фурманова - Белинского и на Татищева около стадиона", - отметил Высокинский.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Екатеринбургский и Верхотурский митрополит Кирилл заявил, что церковь отказывается от идеи строительства храма в сквере у Драмтеатра. Напомним, проект строительства храма в сквере около Драмтеатра возмутил горожан предполагаемой вырубкой взрослых деревьев, разрушением сложившегося архитектурного ансамбля и городской среды набережной огромным собором. После недельных протестов от выбранной площадки призвали отказаться областные власти.

Сейчас готовится опрос, в результате которого будет выбрано другое место под строительство церкви - уже четвертое. Он будет проведен в сентябре этого года.