15 Октября 2020
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Коллаж, Боинг, война в Новоросии (2014) | Фото:

Замминистра иностранных дел Украины анонсировала "предъявление подозрений" причастным к катастрофе MH17

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что совместная следственная группа по делу о крушении рейса MH17 над Донецком (Joint Investigation Team (JIT) собирается сделать заявление. Точнее – "выдвинуть подозрения". Речь идет о неких четырех людях, которые могут быть причастны к катастрофе самолета Boeing-777 "Малазийских авиалиний" в 2014 году. При этом она сама отмечает, что этих людей нельзя будет называть обвиняемыми, поскольку такие полномочия будут только у суда.
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"Имена будут объявлены. Будут предъявлены подозрения. После этого должен заработать сам уголовный суд Схипхола (Схипхол, Нидерланды), который будет рассматривать это дело. Но пока суд не установит вину таких-то, нельзя сказать, что они являются виновными… Это только верхушка. Естественно, потом количество людей, которые причастны к этому, будет гораздо большим, чем эти четыре человека, которые будут объявлены", - рассказала Зеркаль интервью "Интерфакс-Украина".

На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно.

Она рассказала, что представители Нидерландов и Австралии совместно продвигаются "в рамках своей претензии к россиянам за сбитие Боинга как к государству". "Они провели с ними уже один раунд консультаций, и теперь они двигаются ко второму раунду консультаций (с целью – прим. ред.) привлечь Россию к ответственности, как государство", - рассказала замглавы МИД Украины.

"Пока это международно-правовая ответственность. Это все сложные процессы, и они к ним относятся очень осторожно, взвешенно и, в отличие от нас, понимают, что в международном праве с международно-правовой ответственностью спешить нельзя", - резюмировала Зеркаль.

Отметим, что на сайте правительства Нидерландов информации о предстоящих заявлениях нет.

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Замминистра иностранных дел Украины анонсировала "предъявление подозрений" причастным к катастрофе MH17

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Теги: рейс mh17, расследование, украина



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