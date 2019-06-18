Ранее документы подали самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Сергей Морозов, Александр Лебедев, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин и председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев.

Это депутат гордумы от КПРФ Константин Нациевский , председатель челябинского регионального отделения партии пенсионеров за социальную справедливость Степан Фирстов и лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков.

Еще три кандидата подали в избирательную комиссию области документы для участия в выборах губернатора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Еще три кандидата выдвинули свои кандидатуры на пост губернатора Челябинской области





