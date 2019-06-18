15 Октября 2020
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Политика Челябинская область
(2004) | Фото: Накануне.ru

Еще три кандидата выдвинули свои кандидатуры на пост губернатора Челябинской области

Еще три кандидата подали в избирательную комиссию области документы для участия в выборах губернатора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.

Это депутат гордумы от КПРФ Константин Нациевский, председатель челябинского регионального отделения партии пенсионеров за социальную справедливость Степан Фирстов и лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков.

Ранее документы подали самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Сергей Морозов, Александр Лебедев, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин и председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев.

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Еще три кандидата выдвинули свои кандидатуры на пост губернатора Челябинской области

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Теги: выборы губернатора, кандидат, КПРФ, Константин Нациевский, Ярослав Щербаков,



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