Еще три кандидата выдвинули свои кандидатуры на пост губернатора Челябинской области
Еще три кандидата подали в избирательную комиссию области документы для участия в выборах губернатора Челябинской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облизбиркома.
Это депутат гордумы от КПРФ Константин Нациевский, председатель челябинского регионального отделения партии пенсионеров за социальную справедливость Степан Фирстов и лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков.
Ранее документы подали самовыдвиженцы Алексей Текслер, Андрей Аюпов, Сергей Морозов, Александр Лебедев, депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин и председатель регионального отделения партии "Родина" Сергей Смышляев.