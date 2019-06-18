Лидеру "Стоп-ГОКа" подыскали новое дело?

Лидер движения "Стоп-ГОК" в Челябинске Василий Московец стал фигурантом административного дела, возбужденного по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики или атрибутики). Объяснения в полиции Московец уже дал, сообщил в телефонном разговоре он сам корреспонденту Накануне.RU.

По словам активиста, эта история тянется еще с 2014 года, когда он близ школы № 51 в Ленинском районе Челябинска заметил намалеванным на заборе один из узнаваемых нацистских символов. И, сфотографировав безобразие, отослал фото в районную прокуратуру с просьбой разобраться и понудить управляющую компанию закрасить.

"Как помните, в 2014 году осенью из всех, грубо говоря, "утюгов" вещали о том, что украинские нацисты пропагандируют свои идеи и т.д. Ну вот я и указал на присутствие символики в родном Ленинском районе, прячем в непосредственной близости от учебного заведения", - рассказывает Московец.

Тогда же, по его словам, был написан пост на страничке в соцсети с соответствующим содержанием.

Реакции, по рассказу собеседника, не было все эти годы, однако, буквально на днях Василию Московцу вручили повестку с вызовом в полицию.

Оказывается, некий бдительный юноша, внимательно изучив все записи Московца с 2014 года (!), неожиданно обнаружил тот самый пост и немедленно обратился в правоохранительные органы. Рапорт о происшествии, по словам Московца, оформил майор центра "Э" регионального главка МВД Богдан Крысин. Когда недоумевающий насчет вызова к полицейским Московец пришел, ему и была предъявлена та самая ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ.

"Можно уже выходить с пустым листом бумаги, Крысин сам додумает то, что ему захочется. Топорные методы, Богдан Валерьяныч!" - написал по итогам визита к силовикам Московец на своей странице, добавив, что даже желает, чтобы подобное "красиво оформленное" дело пошло в суд.

Ранее мы рассказывали, что объединенное дело в отношении Гамиля Асатуллина, Евгения Медведева и Василия Московца о якобы поджоге на площадке строительства Томинского ГОКа под Челябинской было направлено в суд. Сопровождал то дело и вел разбирательство как раз майор Богдан Крысин.