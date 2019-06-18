Песков: Кремль не вмешивается в решение Чечни и Дагестана по границе

Кремль следит за тем, как урегулируется вопрос с установлением административной границы между Чечней и Дагестаном.

Москва в данный вопрос не вмешивается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в администрации главы государства есть "рабочее подразделение, где сидят кураторы регионов, которые находятся во взаимодействии с регионами", передает ТАСС.

Работы по установлению административной границы между регионами ранее был отложен до 2020 года. Однако ситуация вновь обострилась несколько дней назад.

Правительство Дагестана сообщило, что ночью 10 июня на выезде из Кизляра был снесен дорожный указатель "Чеченская республика - Шелковской район". Случившееся вызвало резонанс среди местных жителей.

Напомним, в прошлом году лидеры Чеченской и Ингушской республик Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

После подписания в Ингушетии началась акция протеста, участники считают решение "земельного вопроса" несправедливым для республики, а результаты голосования в Народном Собрании сфальсифицированными.

Эксперт пояснял Накануне.RU, что на Кавказе установка границ – даже административных, не говоря уже о границе между республиками – всегда чревата столкновениями интересов, мнений.