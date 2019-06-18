В Прикамье погибла девушка-трансгендер
В Нытве арестован 22-летний предполагаемый убийце 19-летней девушки-трансгендера, которая приехала к нему в гости, передаёт корреспондент Накануне.RU.
По версии следствия, 1 июня 19-летняя жертва приехала в гости к своему знакомому из Перми в Нытву. Предполагаемый преступник убил пострадавшую и попытался скрыть тело. Родственники пропавшей начали искать её, и 10 июня нашли тело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.
По данным местных СМИ, погибшая поменяла имя на мужское, и копила деньги на операцию по смене пола.