В Прикамье погибла девушка-трансгендер

В Нытве арестован 22-летний предполагаемый убийце 19-летней девушки-трансгендера, которая приехала к нему в гости, передаёт корреспондент Накануне.RU.

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По версии следствия, 1 июня 19-летняя жертва приехала в гости к своему знакомому из Перми в Нытву. Предполагаемый преступник убил пострадавшую и попытался скрыть тело. Родственники пропавшей начали искать её, и 10 июня нашли тело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

По данным местных СМИ, погибшая поменяла имя на мужское, и копила деньги на операцию по смене пола.