15 Октября 2020
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Экономика В России
Алексей Кудрин, ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: Накануне.RU

"1% - слишком оптимистично". Кудрин раскритиковал прогноз Правительства о росте доходов населения

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал слишком оптимистичным прогноз Министерства экономического развития о росте реальных доходов населения на 1% в 2019 г. По его словам, если доходы не будут расти, то не будет достигнута другаяцель - сокращения численности бедных в стране, передает корреспондент Накануне.RU.
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Во время обсуждения поправок в бюджет глава Счетной палаты отметил, что обновленный прогноз по-прежнему предусматривает рост реальных доходов, но достичь плановых показателей будет трудно: на фоне снижения доходов на 2,3% в первом квартале, план представляется оптимистичным.

Одновременно Кудрин похвалил кабмин за новый, более реалистичный, показатель количества бедных в стране.

"В этом году в рамках прогноза предполагалось сократить численность бедных до 10%, но в обосновании этого проекта бюджета берется цифра 12%. Это тоже много, количество бедных должно сократиться на 1,5 млн человек, но цели добиться будет сложно, если реальные доходы не будут расти", - сказал Кудрин.

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"1% - слишком оптимистично". Кудрин раскритиковал прогноз Правительства о росте доходов населения

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Теги: Алексей Кудрин, Счетная палата, Госдума, проект бюджета, бедность



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