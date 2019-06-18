В Шереметьево заявили, что разобрались с выдачей багажа

В Шереметьево сообщили о стабилизации ситуации с выдачей багажа. Проблемы начались 1 июня, аэропорт прогнозировал разные сроки ликвидации кризиса: от двух недель до месяца.

"У нас все в порядке, выдача багажа стабилизировалась", — цитирует пресс-службу аэропорта агентство "Москва".

Напомним, руководство аэропорта заверяло, что коллапс с выдачей багажа случился из-за оптимизации производственных процессов. Фактически же это значит, что в аэропорту осталось критически мало грузчиков. Ситуацией заинтересовались в транспортной прокуратуре и в Минтрансе, а помогать шереметьевским сотрудникам отправили работников московского метро и "Аэрофлота".

Между тем, Ассоциация туроператоров России (АТОР) считает, что в работе системы регистрации аэропорта Шереметьево в минувшие выходные произошёл сбой, сообщается на сайте ассоциации. О возможном сбое в выходные писали СМИ, публикуя фотографии очередей у стоек регистрации. При этом в пресс-службе воздушной гавани наличие сбоев в системе отрицали.