В колонию особого режима отправится зауралец, который ради получения кредита пытался убить человека и похитить его паспорт

Освободившийся из тюрьмы в начале лета прошлого года 28-летний житель села Краснознаменское Мишкинского района признан судом виновным в покушении на убийство человека.

В декабре прошлого года мужчина захотел похитить чужой паспорт, чтобы по нему оформить кредит, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Для этого он в маске и с ножом попытался проникнуть в дом своего односельчанина, ранив мужчину в живот.

Суд назначил злоумышленнику 10 лет и 7 месяцев тюрьмы особого режима.