15 Октября 2020
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Наука и техника В России
Lada Vesta Sport (2018) | Фото: АвтоВАЗ

"АвтоВАЗ" второй раз с начала года повысит цены на все модели Lada

АвтоВАЗ намерен повысить рекомендованные розничные цены на все модели Lada с 1 июля, пишут "Ведомости".

По словам менеджеров двух дилерских компаний, в среднем машины подорожают на 1%. Третий дилер уточнил, что рост вряд ли превысит 2–4%, но точное значение еще не известно.

Для моделей Lada это будет второе повышение с начала года: в январе все автомобили марки подорожали примерно на 3% из-за увеличения повышения ставки НДС.

По данным газеты, причина нового роста цен - инфляция, которая в первом квартале составила 2,4%.

Ранее сообщалось, что в России упали продажи автомобилей. В апреле текущего года в России продано 148 тыс. 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что на 2,7% меньше, чем в 2018 году.

АвтоВАЗ по-прежнему остается лидером отечественного автомобильного рынка. В апреле компании удалось продать 32 тыс. 316 автомобилей Lada - на 5% больше, чем в этот же месяц год назад.

В январе российская компания продала на отечественном рынке 21,5 тыс. автомобилей Lada, что на 2,5% больше в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году.

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"АвтоВАЗ" второй раз с начала года повысит цены на все модели Lada

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Теги: автоваз, Lada



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