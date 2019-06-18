Челябинск получит 500 млн рублей на рекультивацию городской свалки

Глава Южного Урала Алексей Текслер попросил у вице-премьера Алексея Гордеева 500 млн рублей на рекультивацию челябинской городской свалки, чтобы начать работы уже в текущем году. Предложение прозвучало на встрече в Москве, где стороны вопросы реализации в регионе национального проекта "Экология", сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Важно начать работы по рекультивации свалки уже в текущем году. В связи с этим просим рассмотреть возможность выделения из резервного фонда Правительства Российской Федерации согласованную с Минприроды сумму в размере 500 млн рублей", - подчеркнул он.

Алексей Гордеев отметил, что этот проект важен для региона, и согласился его поддержать в случае положительного заключения по проектно-сметной документации.

Кроме того, Алексей Текслер доложил вице-премьеру о работе по обустройству контейнерных площадок и оснащению их контейнерами для сбора ТКО. В регионе потребность в контейнерах и контейнерных площадках не покрытая расходами областного бюджета оценивается в 115,7 млн руб. и 323,7 млн руб. соответственно. Глава области предложил уже с текущего года предусмотреть меры финансовой поддержки регионам, в том числе и Южному Уралу.