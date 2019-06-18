15 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: om-saratov.ru

В Зауралье в суд передано дело в отношении мужчины, который в День защитника Отечества пытался расправиться с собственной женой

В Зауралье будут судить 34-летнего мужчину, который пытался убить собственную жену.

Ночью 24 февраля этого года после изрядного количества спиртного он, подозревая свою жену в измене, напал на 31-летнюю женщину с кулаками, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Жена начала кричать и звать на помощь, пьяный муж решил на время перестать избивать женщину, однако когда она уснула, он вновь набросился на нее и попытался задушить.

Трагедию удалось предотвратить соседке, которая на шум вбежала в квартиру и увела женщину к себе домой.

Супруга-ревнивца заключили под стражу, вину он признал частично, отметив, что не хотел убивать жену.

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В Зауралье в суд передано дело в отношении мужчины, который в День защитника Отечества пытался расправиться с собственной женой

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Теги: Варгаши, муж, жена, покушение, суд



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