Экс-глава Свердловской железной дороги перед смертью внес в суд залог на 5 млн рублей

Экс-начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов перед смертью успел внести залог, под который его отпустили.

"Залог был внесен в пятницу 14 июня в полном объеме", - сообщили Накануне.RU в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Накануне Миронова нашли без признаков жизни в доме на Рублевке в Москве. Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев назвал Миронова жертвой клановых войн силовиков. Пост, полный сожалений, он выложил в социальной сети.

Напомним, Миронова задержали в середине декабря прошлого года. Он подозревался в получении крупной взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. Сам он называл произошедшее провокацией. Изначально железнодорожника заключили под стражу, но в феврале вместо СИЗО он был отправлен под домашний арест. 12 июня Ленинский районный суд Екатеринбурга выпустил бывшего главу Свердловской железной дороги под залог в 5 млн руб. Эту сумму ему нужно было внести до 21 июня 2019 г. Вчера Миронов встретился со своим давним знакомым Сергеем Комиссаровым, жаловался ему на плохое самочувствие, но о своих намерениях не сообщал.