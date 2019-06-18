15 Октября 2020
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Общество В России
Елизавета Пескова (2018) | Фото:instagram.com/stpellegrino

Дочь Пескова назвала мини-сериал HBO "Чернобыль" "выдающейся картиной"

Сменив скромные наряды от Айшат Кадыровой на сексапильное мини, 20-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Елизавета Пескова спешит поделиться в Instagram очередным размышлением. На этот раз – о телеконтенте.
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"Тем, кто до сих пор не успел добраться до сериала "Чернобыль" Крейга Мазина и Йохана Ренка, очень советую посмотреть. Несмотря на бесконечные споры, кто прав, кто виноват и на совершенно разные мнения, думаю, картина эта, несомненно, выдающаяся и увидеть её должен каждый. Думаю, запрещать просмотр в РФ было бы огромной ошибкой. Да, хотя бы, попросту потому что, в эпоху интернета - желающий найдёт способ посмотреть", - пишет Пескова (авторские орфография и пунктуация в цитате сохранены – прим. ред.).

Лиза заботливо продублировала этот текст на английском для своей многочисленной иностранной аудитории. Впрочем, комментарии, в основном, на русском, и далеко не все из них – одобрительные.

Примечательно, что никто не собирался запрещать "просмотр в РФ". Уже после премьеры мини-сериала предложение ограничить доступ к контенту высказали "Коммунисты России", но, судя по всему, рассматривать его никто не стал. А вот министр культуры РФ Владимир Мединский, наоборот, заявил, что ему сериал понравился, тут Лиза не одинока.

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Дочь Пескова назвала мини-сериал HBO "Чернобыль" "выдающейся картиной"

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Теги: елизавета пескова, чернобыль, мини-сериал, hbo



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