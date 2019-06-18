Тюменская область и Татарстан подписали ряд соглашений о сотрудничестве в экономике, науке и культуре

Главы Тюменской области Александр Моор и Татарстана Рустам Минниханов договорились о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве регионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе руководителя Тюменской области.

Губернаторы договорились об этом в рамах визита татарской делегации в Тюменскую область. Гостям предстоит посетить Федеральный центр нейрохирургии, Сибирский тренинговый центр компании "Шлюмберже", Тюменский завод нефтепромыслового оборудования "Бейкер Хьюз", а также встретится с активом региональной Татарской общины.

Моор отметил, что его регион многому учится у Татарстана, который является лидером в России по ряду позиций. Минниханов признался, что второй раз за короткое время приезжает в Тюменскую область, и видит в "передовом и инновационном" регионе много интересных решений и проектов.

"Для таких регионов, как наши, сегодня нужны новые рынки и идеи. Мы всегда внимательно смотрим, какие процессы у вас происходят", – считает Минниханов.

По его словам, самое главное, что крупный промышленный потенциал Тюменской области востребован на территории Татарстана, а потенциал республики – такие изделия, как, к примеру, газоперекачивающие станции, КАМАЗы, вертолеты – востребованы на Тюменской земле. Кроме этого, есть множество других взаимных поставок, а также интеграция в научных направлениях, которую можно углубить.

"Я смотрел статистику, у вас создано много новых предприятий и рабочих мест. Все это – созидательная и системная работа руководства области, которая дает результаты", – сказал Минниханов.