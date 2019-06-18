Тюменская область и Татарстан подписали ряд соглашений о сотрудничестве в экономике, науке и культуре

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
Подписание соглашений Александр Моор Рустам Минниханов (2019) | Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

Тюменская область и Татарстан подписали ряд соглашений о сотрудничестве в экономике, науке и культуре

Главы Тюменской области Александр Моор и Татарстана Рустам Минниханов договорились о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве регионов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе руководителя Тюменской области.
Читайте также:

Губернаторы договорились об этом в рамах визита татарской делегации в Тюменскую область. Гостям предстоит посетить Федеральный центр нейрохирургии, Сибирский тренинговый центр компании "Шлюмберже", Тюменский завод нефтепромыслового оборудования "Бейкер Хьюз", а также встретится с активом региональной Татарской общины.

Моор отметил, что его регион многому учится у Татарстана, который является лидером в России по ряду позиций. Минниханов признался, что второй раз за короткое время приезжает в Тюменскую область, и видит в "передовом и инновационном" регионе много интересных решений и проектов.

Подписание соглашений Александр Моор Рустам Минниханов(2019)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

"Для таких регионов, как наши, сегодня нужны новые рынки и идеи. Мы всегда внимательно смотрим, какие процессы у вас происходят", – считает Минниханов.

По его словам, самое главное, что крупный промышленный потенциал Тюменской области востребован на территории Татарстана, а потенциал республики – такие изделия, как, к примеру, газоперекачивающие станции, КАМАЗы, вертолеты – востребованы на Тюменской земле. Кроме этого, есть множество других взаимных поставок, а также интеграция в научных направлениях, которую можно углубить.

"Я смотрел статистику, у вас создано много новых предприятий и рабочих мест. Все это – созидательная и системная работа руководства области, которая дает результаты", – сказал Минниханов.

Подписание соглашений Александр Моор Рустам Минниханов(2019)|Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Тюменская область и Татарстан подписали ряд соглашений о сотрудничестве в экономике, науке и культуре

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Моор, Рустам Минниханов, соглашение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети