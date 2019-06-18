15 Октября 2020
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Экономика За рубежом
Libra Либра криптовалюта Facebook (2019) | Фото:Facebook

Facebook объявил о запуске собственной криптовалюты Libra

Компания Facebook объявила о запуске собственной криптовалюты, получившей название Libra. Пока глобальная цифровая валюта будет тестироваться, но она уже доступна в качестве платежного средства для 28 партнеров, в числе которых оказались Visa и Mastercard, а также крупные компании вроде Vodafone и Uber. Как сообщает Forbes, к началу полноценной работы Libra надеется приобрести не менее сотни партнеров. Эксперты указывают на то, что к проекту пока не удалось привлечь таких гигантов как Apple, Google, Amazon и Microsoft, нет в числе партнеров и банков.

Тем не менее, потенциал у Libra впечатляющий: 1,7 млрд пользователей сервисов Facebook смогут, благодаря технологии блокчейн, без использования счетов в банках (а значит, и без контроля финансовых регуляторов) совершать мгновенные денежные переводы.

Криптовалюта от Facebook будет обеспечена реальными валютными резервами и активами, размещенными по всему миру. На первых порах у Libra не будет фиксированного обменного курса к доллару, евро и другим традиционным валютам, а в будущем разработчики намерены избежать резких сильных колебаний курса, от которых периодически страдает даже самая известная на планете криптовалюта — биткоин.

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Facebook объявил о запуске собственной криптовалюты Libra

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Теги: facebook, криптовалюта, libra, блокчейн



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