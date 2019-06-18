Шестун перерезал себе вены прямо во время судебного заседания

Экс-глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, арестованный по делу о коррупции, перерезал себе вены на руке во время судебного заседания.

Как сообщила "Интерфаксу" его супруга, Шестун участвовал в процессе по видеоконференцсвязи из СИЗО "Лефортово".

После инцидента его госпитализировали. Также, по словам супруги, с 14 июня Шестун возобновил голодовку.

3 июня суд оставил под арестом экс-главу Серпуховского района.

В феврале Александр Шестун совершил попытку суицида. По его словам, он прибегнул к таким мерам после "произвола властей". Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.