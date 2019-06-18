"Нас душат". Обувщики обратились к Путину на Прямую линию

В Челябинске коллектив обувной фабрики "Юничел" записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просит обратить особое внимание на проблему контрафакта на российском рынке, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наше предприятие в буквальном смысле душат нелегальные поставщики контрабандной продукции. Несмотря на все ваши поручения, ее объем растет из года в год. Самое страшное, что вся эта продукция крайне низкого качества и очень вредна для здоровья", - говорится в обращении.

Представители легкой промышленности неоднократно обращались в различные инстанции, писали письмо президенту, но проблема так и не решается.

"Мы просим вас обратить особое внимание на проблему контрафакта на российском рынке, заставить выполнять поручение тех, кому они были даны. Мы в свою очередь готовы выдержать любую конкуренцию, если она будет честной, в противном случае мы будем вынуждены искать новую работу", - говорит коллектив фабрики.

Добавим, что ранее члены Российского союза кожевенников и обувщиков направили президенту открытое письмо, в котором предлагали свои меры по защите российского рынка от нелегальных товаров. В частности, предлагалось ввести уголовное наказание за незаконный оборот, производство и ввоз нелегальной продукции, а также восстановить таможенный контроль на границе с Казахстаном.

Напомним, что "прямая линия" с президентом России начнется 20 июня в полдень по московскому времени.