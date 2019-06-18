"Нас душат". Обувщики обратились к Путину на Прямую линию

15 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область Уральский ФО В России
Юничел, видеообращение к Путину, (2019) | Фото:

"Нас душат". Обувщики обратились к Путину на Прямую линию

В Челябинске коллектив обувной фабрики "Юничел" записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором просит обратить особое внимание на проблему контрафакта на российском рынке, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наше предприятие в буквальном смысле душат нелегальные поставщики контрабандной продукции. Несмотря на все ваши поручения, ее объем растет из года в год. Самое страшное, что вся эта продукция крайне низкого качества и очень вредна для здоровья", - говорится в обращении.

Представители легкой промышленности неоднократно обращались в различные инстанции, писали письмо президенту, но проблема так и не решается.

"Мы просим вас обратить особое внимание на проблему контрафакта на российском рынке, заставить выполнять поручение тех, кому они были даны. Мы в свою очередь готовы выдержать любую конкуренцию, если она будет честной, в противном случае мы будем вынуждены искать новую работу", - говорит коллектив фабрики.

Добавим, что ранее члены Российского союза кожевенников и обувщиков направили президенту открытое письмо, в котором предлагали свои меры по защите российского рынка от нелегальных товаров. В частности, предлагалось ввести уголовное наказание за незаконный оборот, производство и ввоз нелегальной продукции, а также восстановить таможенный контроль на границе с Казахстаном.

Напомним, что "прямая линия" с президентом России начнется 20 июня в полдень по московскому времени.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Нас душат". Обувщики обратились к Путину на Прямую линию

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Юничел Владимир Путин, прямая линия, обращение,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети