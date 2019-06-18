В Тюменской области изменится тариф на вывоз мусора

Федеральная антимонопольная служба инициировала пересмотр тарифа на вывоз мусора в Тюменской области, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Читайте также: Прокуратура Тюменской области проверит формирование тарифа на вывоз мусора

Напомним, 24 января губернатор Тюменской области Александр Моор опубликовал решение относительно поправок в "мусорную" реформу. Новый тариф по 5,04 рубля с квадратного метра жилья - был отменен, теперь плата тюменцам начисляется по количеству проживающих: для жителей многоквартирных домов тариф составляет 139,06 руб., для индивидуальных жилых - 119,24 руб. с человека в месяц.

При этом, как выяснилось, прокуратура потребовала от Федеральной антимонопольной службы проверить, законно ли сформирован тариф. Итог – департаменту тарифной и ценовой политики региона выдано предписание пересмотреть плату до 1 июля. Информация об этом содержится в ответе надзорного ведомства депутату областной думы.

На какую сумму может быть произведена корректировка, неизвестно, получить комментарий ФАС и областного департамента к моменту публикации не удалось.