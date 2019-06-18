"США и их ближневосточные союзники обрадуются". ЧМ-2022 может сменить дислокацию в связи с арестом Платини

Чемпионат мира по футболу 2022 года может быть проведен не в Катаре, а в США. Об этом стало известно в связи с арестом бывшего главы УЕФА Мишеля Платини.

Отметим, сегодня стало известно, что бывшего функционера задержали во Франции по подозрению в коррупции в деле о выборе страны, в которой состоится ЧМ-2022. Платини, возглавлявший УЕФА с 2007 года, был отстранен от своей должности комитетом по этике ФИФА. Попытки француза обжаловать это решение успехом не увенчались и ему пришлось покинуть свой пост в 2016 году.

Девять лет назад страной проведения мундиаля 2022 года выбрали Катар. Среди его конкурентов были США, Австралия, Япония и Южная Корея. Политолог Станислав Белковский считает, что мундиаль переедет в США, где к турниру готова вся инфраструктура. Как пишет Infox.ru, он добавляет, что такому раскладу будут рады и сами Соединенные Штаты, и Саудовская Аравия, и Египет и другие ближневосточные союзники США.