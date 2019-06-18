15 Октября 2020
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Экономика Пермский край
(2019) | Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Пермский край получил 129 млн рублей на развитие центров компетенций

На Совете директоров промышленных предприятий Пермского края обсудили результаты реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

По словам губернатора Прикамья Максима Решетникова, повышение производительности труда – это ещё одно важное направление в работе как предприятий, так и краевых властей. "В прошлом году у нас было 26 участников программы, более 5 тыс., % сотрудников мы обучили, рост производительности составил от 3 до 8%. По итогам 2019 года в целом по краю рост производительности должен составить 2,4%. Немаленькие цифры, учитывая объёмы и обороты нашей промышленности. Число участников программы должно увеличиться до 69, а обучаемых сотрудников – до 6 тыс. Все деньги остаются в крае: обучают наши же вузы. 129 млн рублей мы получили из федерального бюджета на поддержку центров компетенций. Это говорит о том, что мы с вами создаём систему, это не разовые проекты, мы с вами создаём культуру. Этот проект должен работать и дальше", – подчеркнул глава региона.

Заместитель министра промышленности Пермского края Елена Дегтярёва рассказала, что документ о получении этих средств из федерального бюджета был подписан на минувшей неделе. "Сейчас мы уже отобрали 8 компаний и образовательных учреждений, которые будут предоставлять консультационные услуги по обучению сотрудников для предприятий-участников проекта. Сейчас ведём работу по распределению предприятий, которые будут вести самостоятельную работу с компаниями-консультантами. Кроме того, 15 компаний продолжают вести совместную работу с Федеральным центром компетенций", – добавила замминистра.

Предприятия-участники национального проекта могут получить льготный заём Фонда развития промышленности в размере 50–300 млн рублей под 1% годовых сроком до 5 лет. Средства можно потратить на модернизацию производства и обучение сотрудников.

В частности, в этом году завершены пилотные проекты в АО "Пермский мукомольный завод" и филиале АО "Газпром бытовые системы". Так, на пилотном потоке мукомольного завода по производству пшеничной муки незавершённое производство сократилось на 24,7%, время протекания процессов – на 26%, производительность труда возросла на 1,3%. В рамках проекта предприятию возместят 2,7 млн рублей на обучение сотрудников.

На пилотном потоке "Газпром бытовые системы" по производству встраиваемых духовых шкафов незавершённое производство сократилось на 68%, время протекания процессов уменьшилось на 5%, выработка на одного сотрудника возросла на 33%, а производительность труда – на 33%. Сумма возмещённых средств составила 459 тыс. рублей.

Кроме того, к завершению подходят проекты на предприятиях "ЭЛКАМ-Нефтемаш", АО "Инструментальный завод – Пермские моторы", ООО "Краснокамский РМЗ" и АО "ОДК – Пермские моторы".

Также отмечается, что до 1 октября 2019 года планируется обучить не менее 6 тыс. сотрудников предприятий-участников проекта, а к 1 сентября 2019 года – запустить "Фабрику процессов" совместно с Политехническим университетом. Мастер-класс по работе "Фабрики процессов" состоится в рамках Пермского инженерно-промышленного форума, который пройдёт в октябре этого года.

Генеральный директор ГП "Пермский целлюлозно-бумажный комбинат" Александр Сухановский отмечает: "С утверждением нацпроекта по повышению производительности труда мы получили дополнительный импульс для дальнейшего совершенствования производственных процессов. Задача сейчас – удержать те темпы, которые мы набрали. С точки зрения экономики приведу один пример. Благодаря вовлечённости персонала в повышение производительности труда, на производстве гофротары годовая текучесть кадров составила всего лишь 2%. Это говорит о том, что людям интересно у нас работать, развиваться профессионально, и мы предоставляем такие возможности". 

Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа "Производительность труда", в 2018 году получившая статус национального проекта. Участие в ней на данный момент приняли порядка 30 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Правительства Пермского края, Федерального центра компетенций в сфере производительности труда, Регионального центра компетенций и сформированных групп на предприятиях-пилотах.

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