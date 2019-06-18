Большинство жителей ДНР одобряют действия властей

73% жителей ДНР положительно оценивают работу Дениса Пушилина на посту главы республики. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в начале июне Донецким национальным университетом и Луганским национальным университетом им. Шевченко.

Также 60% опрошенных довольны работой органов власти. Верят в изменение жизни к лучшему 57%, а 18% ожидают ухудшения ситуации. Еще 25% перемен не ожидают. При этом 39% опрошенных наиболее острой проблемой считают высокую безработицы. Погрешность опроса 3%.

Как сообщало Накануне.RU, этот же опрос зафиксировал, что 96% жителей прифронтовых районов ДНР негативно относятся к действиям нового президента Украины Владимира Зеленского, а 99% не верят, что он сможет что-то изменить в плане разрешения конфликта в Донбассе.