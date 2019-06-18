15 Октября 2020
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Общество В России Москва
MTV Russia, Шура (2014) | Фото:

Певца Шуру обвинили в краже его собственной мебели

Певцу Александру Медведеву, более известному как Шура (44), приходится расхлебывать кашу, заваренную в буйные 90-е. Артист уже много месяцев пытается отсудить права на собственную квартиру. Проблема заключается в том, что недвижимость самим Шурой была переписана на другого человека. И теперь ему очень непросто доказывать, что сделка была проведена в бытность артиста неадекватным. Тогда певец употреблял наркотики и поддался на уговоры не чисты на руку людей.

Как сообщает Daily Storm, сейчас Шуру новые владельцы его квартиры хотят обвинить в краже мебели, хотя артист просто вывез на съемное жилье свои вещи, когда его выселили из купленной когда-то квартиры.

"Да, Шура теперь доказывает, что это его вещи. Забавно, каким образом новый хозяин, который покупал квартиру вслепую, будет доказывать, что эти вещи его. Имеется же смелость у него подавать заявление в полицию!" – рассказал директор артиста.  

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Певца Шуру обвинили в краже его собственной мебели

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Теги: шура, недвижимость, кража



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