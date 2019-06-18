15 Октября 2020
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салют день города (2016) | Фото:vk.com

Тюменские чиновники оказались не готовы озвучить траты на день города

Тюменские власти не спешат озвучить траты на празднование 433-й годовщины со дня основания города. Как передает корреспондент Накануне.RU, вопрос о тратах был поднят депутатом Александром Чепиком во время профильной думской комиссии, где и заслушивалась информация о подготовке к празднеству.

"Общую сумму не готовы сказать, эту свободную информацию готовы предоставить позже", — отвечая на вопрос о тратах бюджетных средств, заявила директор муниципального департамента культуры Ирина Алексеева.

Стоит отметить, что в прошлом году администрация города только на установку арт-объекта "кубик-рубик" потратила почти полмиллиона рублей, также большие семизначные суммы уходят на оплату гонораров известным артистам. Однако кто приедет поздравлять тюменцев в этом году — неизвестно.

"Все, что касается выступлений известных артистов... Из практики, как правило, их привозят наши партнёры, но пока кто именно будет — неизвестно, ведутся переговоры", — пояснила Алексеева.

По планам администрации, к 27 июля город украсят праздничным оформлением, дополнительно озеленят, а площадки приведут в порядок. Кроме этого на празднике планируется провести большое количество мероприятий: от концертов до гастрономических фестивалей и уличных театров. Завершится действо фейерверком.

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Тюменские чиновники оказались не готовы озвучить траты на день города

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Теги: день города тюмень, александр чепик



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