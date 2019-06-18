15 Октября 2020
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флаг США, силуэт военного, военный, вмешательство (2017) | Фото: kremlinpress.com

США назначили временного поверенного на Украине

Временным поверенным в делах США на Украине назначен Уильям Тейлор. Об этом говорится на сайте американского посольства на Украине.
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Сообщается, что он будет работать "в период исторических выборов и переходного периода". Тейлору 72 года. Он уже был послом США на Украине в 2006-2009 гг.

Интересно, что в 1992-2002 гг. Тейлор был координатором правительственной "помощи" США странам бывшего СССР и Восточной Европы, а в 2002-2003 гг. - такой же "помощи" Афганистану. В 2004-2005 гг. был директором управления по "восстановлению" Ирака. Перед последним назначением он занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

Напомним, предыдущий посол на Украине Мари Йоанович была уволена в мае. Как сообщало Накануне.RU, это было связано с противостоянием демократов и республиканцев. Йованович участвовала во вмешательстве в выборы президента США от Украины на стороне Хиллари Клинтон в 2016 году.

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США назначили временного поверенного на Украине

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Теги: Украина, США



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