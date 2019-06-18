Чилийцы заказали два дополнительных самолета-амфибии Бе-200 у ОАК

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") поставит в Чили в 2020 году на два самолета-амфибии больше, чем планировалось. Контракт был подписан на парижском авиасалоне Ле Бурже. Об этом со ссылкой на гендиректора ПАО "Ил" Юрия Грудинина сообщает РИА Новости.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ПАО "ТАНТК им. Г.М. Бериева") в сентябре 2018 года подписал контракт на поставку пяти самолетов-амфибий Бе-200ЧС в Чили.

"Мы сегодня подписали с чилийцами на плюс два самолета. У нас был контракт на пять самолётов, сейчас мы по их просьбе добавили ещё два самолета", - сказал Грудинин. Он пояснил, что между компаниями ранее уже был заключен твердый контракт.

"У нас самый главный вопрос - вопрос финансирования сделки. Мы приняли решение с участием российских банков, как профинансировать данную сделку", - отметил он.

Самолет Бе-200 стал основным экспонатом ОАК на Международном авиакосмическом салоне Paris Air Show 2019. Бе-200 – единственный натурный экспонат ОАК на выставке в этом году. Самолет примет участие в летной программе и будет доступен на статической экспозиции.