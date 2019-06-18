15 Октября 2020
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Политика В России
(2006) | Фото: Дмитрий Пленкин www.itogi.ru

Россияне резко поверили в армию: неожиданные результаты опроса Левада-центра

Большинство россиян считает, что "каждый настоящий мужчина должен пройти службу в армии". 60% респондентов, принявших участие в опросе Левада-центра, выбрали этот вариант. Примечательно, что это самый высокий результат за всю историю опросов, и ни разу этот ответ прежде не выбирали больше 42% опрошенных. 

Отметим, что еще 24% согласились с утверждением, что служба в армии долг, который необходимо отдать государству, даже если не хочется. 12% опрошенных считают службу в армии бессмысленным и опасным занятием, которого нужно любыми средствами стараться избежать. Отметим также, что этот результат - минимальный за историю наблюдений. Еще никогда россияне не были так лояльны службе в армии.

Более того, 53% - и это опять рекордный результат - считают, что армия России готова отразить реальную военную угрозу, буде такая найдется. Рост этой уверенности произошел за последние пять лет - еще в 2014 году в обороноспособности России не сомневались только 14% россиян.

Рассуждая о составе армии, большинство опрошенных посчитали, что оптимальным будет смешанное формирование - и из контрактников и из солдат срочной службы. Такой вариант выбрали 49% респондентов. 31% считает, что в армию нужно брать только военных по контракту, 17% - только призывников.

Любопытно при этом, что большинство опрошенных считает, что не нужно увеличивать военные бюджеты - 82% высказались за то, чтобы тратить эти деньги на повышение благосостояния россиян.

 

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Россияне резко поверили в армию: неожиданные результаты опроса Левада-центра

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Теги: левада-центр, армия, рекорд



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