Зеленский призвал усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский снова выступил за ужесточение санкций против России. По его мнению, из-за этого Россия отдаст Украине Крым, а Донбасс согласится на условия Киева. Об этом Зеленский сказал немецкому изданию Bild.

Он подчеркнул, что санкции - это единственный рычаг давления на Россию, и добавил, что санкции также являются дипломатическим инструментом для прекращения огня.

"Если этот инструмент не работает, тогда механизм должен быть расширен", - сказал новый президент Украины.

Можно заметить, что Зеленский придерживается догматического подхода, в котором Россия назначена виновной, а санкции - способом изменения ее позиции. При этом российское руководство подчеркивало, что в этом плане санкции являются бесполезными.

Ранее Зеленский не раз призывал к новым антироссийским санкциям, пойдя по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Также он косвенно дает понять, что Киев не прекратит обстреливать Донбасс.