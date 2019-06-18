15 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Зеленский призвал усилить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский снова выступил за ужесточение санкций против России. По его мнению, из-за этого Россия отдаст Украине Крым, а Донбасс согласится на условия Киева. Об этом Зеленский сказал немецкому изданию Bild.
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Он подчеркнул, что санкции - это единственный рычаг давления на Россию, и добавил, что санкции также являются дипломатическим инструментом для прекращения огня.

"Если этот инструмент не работает, тогда механизм должен быть расширен", - сказал новый президент Украины.

Можно заметить, что Зеленский придерживается догматического подхода, в котором Россия назначена виновной, а санкции - способом изменения ее позиции. При этом российское руководство подчеркивало, что в этом плане санкции являются бесполезными.

Ранее Зеленский не раз призывал к новым антироссийским санкциям, пойдя по стопам своего предшественника Петра Порошенко. Также он косвенно дает понять, что Киев не прекратит обстреливать Донбасс.

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Зеленский призвал усилить санкции против России

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, санкции



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