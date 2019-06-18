"Мы будем держать порох сухим". Госдума приостановила действие договора о РСДМ

Госдума приостановила действие договора между СССР и Соединенными Штатами Америки о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. Инициативу внес президент России Владимир Путин, передает корреспондент Накануне.RU.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время выступления в Госдуме отметил, что США с 90-х годов применяют ракеты-мишени, которые по своим тактико-технических данным идентичны запрещенным по договору средствам РСМД. Россия пыталась изменить политику, но Штаты применяют в боевых операциях тяжелые БЛА, которые полностью укладываются в определение "крылатые ракеты", как оно зафиксировано в статье договора. Вашингтону достаточно было согласиться с корректировкой договора, но этого не произошло, сказал Рябков.

"По мере развертывания потенциала ПРО в Европе, Штаты приступили к размещению в Румынии, а в скором времени и в Польше универсальных пусковых установок, которые по своим техническим характеристикам приспособлены для пусков не только ракет-перехватчиков, но и ударных средств земля-земля, что является прямым нарушением договора", - сказал замминистра.

Россия ранее не приостанавливала договор, так как ответственно относилась к контролю за использованием оружия, однако, США по надуманным причинам пошли на обнуление смысла существования договора, заявил Сергей Рябков.

"Мы будем воздерживаться от шагов по развертыванию наших средств, пока это не сделают США. Порох мы держим сухим и мы будем готовы, если США пойдут на дальнейшее обострение обстановки", - сказал Рябков.

Штаты совершают шаг, направленный на подрыв системы контроля за вооружениями, которая создавалась последние 70 лет, заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий. Выход из ДРСМД крайне затрудняет продление договора СНВ-3, срок действия которого истекает в феврале 2021 г., отметил он.

"Надо обратить внимание на трехстороннюю сделку по ядерному досье США-Россия-Китай. Выходом из договора РСМД США пытается сдержать ядерный потенциал России и Китая, одновременно мы понимаем, что такая трехсторонняя сделка чрезвычайно затруднила бы продление договора СНВ-3", - сказал Слуцкий, добавив, что позиция президента обоснована и своевременна. Профильный комитет предложил депутатам единогласно поддержать ратификацию соглашения.

Выход из договора поддержали представители фракций. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что со Штатами впредь не нужно заключать никаких договоров, кроме того, нужно поставить вопрос о выходе России из Совета Европы. "Даже если поменяют устав Совета Европы, на каждом выступлении нас будут поливать грязью, только для этого нас позвали. Каждый год мы платим 30 млн тем, кто поливает нас грязью", - возмутился Жириновский.

Сильная Россия всегда вызывала раздражение, зависть, но и уважение, сказал "единоросс" Владимир Шаманов. "Мы сегодня восстановили потенциал армии и создали такие образцы оружия, которые в следующие 10-15 лет не может создать никто. Но сегодня не в силе оружия проблема. Обстановка напоминает 30-е годы прошлого века, когда все финансировали Гитлера в одной целью - чтобы он напал на Советский Союз. Однополярный мир пытаются сохранить, но это не удастся никому", - заявил Шаманов.

"Эсер" Олег Нилов предложил вернуть в Россию "самых дисциплинированных рабочих" - из КНДР, которым санкциями США запрещено работать по всему миру. Россия эти меры тоже поддерживает, заявил депутат, однако на Дальнем Востоке есть потребность в этой рабочей силе. "И другие санкции Штатов, в которых участвует Россия, я тоже поставил бы на повестку дня", - сказал Нилов.

За выход из договора о РСМД депутаты проголосовали почти единогласно - при одном воздержавшемся.