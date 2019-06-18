15 Октября 2020
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Образование В России
ЕГЭ, школьник, экзамен, грусть, безысходность (2016) | Фото: 2016-god.com

Сенатор предложила вместо камер и металлоискателей установить в пунктах проведения ЕГЭ кондиционеры

В пунктах проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно было бы сократить количество камер видеонаблюдения и установить кондиционеры, чтобы дети не теряли сознание от духоты, заявила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на сегодняшней пресс-конференции, посвященной итогам экзаменационной кампании, передает корреспондент Накануне.RU.

"Нет никакого оправдания ситуации, когда девочка потеряла сознание и не удалось спасти ее жизнь", - подчеркнула сенатор, вспоминая трагический случай во время ЕГЭ в Чебоксарах, когда школьница с врожденным пороком сердца скончалась на экзамене по математике.

"Мы очень много потратили средств на видеокамеры, металлоискатели, на техническое оснащение но, когда за окном 35 градусов жары, а ребенок должен находиться четыре часа в аудитории… представляете, какая там температура? Окна открывать нельзя, потому что многие дети аллергичны, а это период цветения. Давайте от каких-то камер откажемся и поставим кондиционер", - предложила Гумерова на пресс-конференции в НСН.

По мнению сенатора, в пунктах проведения ЕГЭ должна быть комфортная температура и спокойная обстановка.

ЕГЭ, школьник, экзамен, грусть, безысходность(2016)|Фото: gazetahimik.ru

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Сенатор предложила вместо камер и металлоискателей установить в пунктах проведения ЕГЭ кондиционеры

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Теги: егэ, единый государственный экзамен, школа



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